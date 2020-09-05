Джонни Депп начал встречаться с 33-летней моделью

Голливудский актер Джонни Депп начал встречаться с 33-летней немецкой моделью Софи Германн. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что пару заметили в одном из отелей в Лондоне — именно там и проживает новая возлюбленная артиста. Согласно источникам издания, знаменитости познакомились еще в начале этого года. Тогда Германн написала свой номер на клочке бумаги и оставила его в гитаре Деппа, после чего пара долгое время общалась по телефону.

Германн прославилась благодаря участию в британском реалити-шоу «Золотая молодежь Челси». Она снимается в нем с 2013 года.

В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.