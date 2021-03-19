Депп обвинил Херд во лжи о пожертвовании денег на благотворительность

Голливудский актер Джонни Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд во лжи о пожертвовании денег на благотворительность. Об этом сообщает Sky News.

Артистка обещала, что семь миллионов долларов, полученных ею после судебных разбирательств, будут переведены на благотворительность, однако адвокат звезды «Пиратов Карибского моря» Эндрю Колдекотт предоставил доказательства того, что Херд присвоила эти деньги. Слова о желании заниматься благотворительностью он назвал расчетливой и манипулятивной ложью.

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Уточняется, что актриса планировала отправить крупную сумму больнице. Однако защита Деппа связались с медицинским учреждением и выяснила, что его сотрудники не получили никаких денег.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против таблоида The Sun. Актер решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.