Актер из «Игры престолов» резко отреагировал на вопрос о сцене изнасилования

Актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в «Игре престолов», резко отреагировал на вопрос о сцене изнасилования в сериале. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Когда журналист спросил артиста, не жалеет ли тот об эпизоде, где его персонаж насилует Дейнерис Таргариен, тот ответил, что этот момент был необходим, чтобы показать характер кхала Дрого. Нужно было показать кого-то вроде Чингисхана, добавил Момоа.

Он признался, что ему не нравится этот вопрос, так как у актеров нет выбора, что им играть. Решение остается за продюсерами, сценаристами и режиссерами, а артисты не могут повлиять на него. «Неприятный вопрос», — заключил Момоа.

Ранее Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», назвал унизительной работу его коллеги по шоу Эмилии Кларк, игравшей Дейенерис Таргариен. «Первый сезон для Эмилии был очень тяжелым и унизительным, потому что то, через что проходит ее персонаж — просто ужасно», — заявил артист.

В первой части сериала Дейенерис выдают замуж за кхала Дрого в исполнении Джейсона Момоа, который насилует героиню в их брачную ночь. Отмечается, что в книге «Игра престолов» Джорджа Мартина, на основе которой снят первый сезон сериала, секс между персонажами произошел по согласию.