Раскрыты подробности смерти актера Артура Диланяна

Актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Артур Диланян умер на сцене театра в воскресенье, 29 августа. Подробности смерти артиста раскрыла «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Диланян скоропостижно скончался на глазах у зрителей. Отмечается, что он имел серьезные проблемы с сердцем. По доступной информации, прибывшие на вызов врачи скорой помощи диагностировали у мужчины острую сердечную недостаточность. Медики попытались реанимировать артиста, однако им не удалось его спасти. Диланян умер за десять дней до своего 60-летия.

Артур Диланян был актером Московского армянского театра. Он также занимался дубляжем, выступал как продюсер и сценарист. Широкой публике он был в первую очередь известен своим участием в таких телесериалах, как «Кухня», «Воронины», «Последний из Магикян».

О смерти актера театра и кино Артура Диланяна стало известно ранее в понедельник, 30 августа. Сообщалось, что артист скончался на улице в районе ВДНХ.