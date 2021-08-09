Найденный с переломами актер «Штрафбата» умер в реанимации

Российский актер Игорь Регнер умер в реанимации Боткинской больницы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Найденный с переломами в собственной квартире артист сериала «Штрафбат» больше недели находился в коме. Его состояние оценивалось как тяжелое, в связи с чем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 56-летний Регнер скончался, не приходя в сознание.

29 июля стало известно, что актера нашли дома в предсмертном состоянии. У артиста диагностировали тупую травму груди, перелом левой лучевой кости и множественные переломы ребер слева. Он не смог рассказать о причинах травм из-за тяжелого состояния, поэтому медики уведомили о состоянии артиста полицию.

Позднее близкий друг Регнера заявил, что тот упал с лестницы возле подъезда. Актера отвезли в травмпункт, где врач, обнаруживший закрытые переломы нескольких ребер, заявил, что госпитализация не требуется. Спустя шесть дней состояние артиста ухудшилось.

Игорь Регнер снимался в сериалах «Ледниковый период», «Солдаты», «Час Волкова», «В круге первом» и «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского». Помимо этого, он появился в фильмах «Железнодорожный романс», «Любить по-русски 2» и «Романовы. Венценосная семья».