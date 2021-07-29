Актера «Штрафбата» нашли дома избитым в предсмертном состоянии

Актера сериала «Штрафбат» Игоря Регнера нашли дома избитым в предсмертном состоянии. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает kp.ru.

Отмечается, что 56-летний артист находится в реанимации уже шесть дней. Его госпитализировали с многочисленными переломами и травмами. Их Регнер получил еще 17 июля, за неделю до посещения медиков. Все это время актер находился дома.

У артиста диагностировали тупую травму груди, перелом левой лучевой кости и множественные переломы ребер слева. Регнера положили в больницу имени Боткина, о его состоянии уведомили полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку произошедшего — основной версией стало избиение. Сам Регнер не может дать показания из-за тяжелого состояния.

Игорь Регнер снимался также в сериалах «Ледниковый период», «Солдаты», «Час Волкова», «В круге первом» и «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского». Помимо этого, он появился в фильмах «Железнодорожный романс», «Любить по-русски 2» и «Романовы. Венценосная семья».