Раскрыты причины травм найденного в предсмертном состоянии актера «Штрафбата»

Актер сериала «Штрафбат» Игорь Регнер, найденный в предсмертном состоянии у себя дома, получил травмы и переломы в результате несчастного случая. Причины раскрыл его близкий друг, знакомый с ситуацией, сообщает «Московский комсомолец» в четверг, 29 июля.

По словам собеседника газеты, 17 июля артист упал с лестницы возле подъезда. Друг Регнера подчеркнул, что тот был абсолютно трезв. Актера отвезли в травмпункт, где врач, обнаруживший закрытые переломы нескольких ребер, заявил, что госпитализация ему не требуется, посоветовав Регнеру больше ходить.

Спустя шесть дней состояние артиста ухудшилось, у него поднялась температура и пропал аппетит. Его отвезли в Боткинскую больницу, где обнаружили воспаление легких невирусного происхождения.

Супруга артиста Ольга Регнер объяснила, что муж упал из-за серьезно ослабленного организма — актер борется с онкологическим заболеванием и проходит химиотерапию. Ее комментарий приводится в Telegram-канале РЕН ТВ.

Ранее в четверг сообщалось, что врачи нашли Регнера дома в предсмертном состоянии. У артиста диагностировали тупую травму груди, перелом левой лучевой кости и множественные переломы ребер слева. Отмечалось, что актер находится в реанимации. Он не смог рассказать о причинах травм из-за тяжелого состояния, поэтому медики уведомили о состоянии артиста полицию.

Регнер снимался в таких сериалах, как «Ледниковый период», «Солдаты», «Час Волкова» и «В круге первом».