Актера из «Марша Турецкого» нашли мертвым в Москве

Российского актера Максима Михайлина нашли мертвым в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Тело артиста из сериалов «Марш Турецкого» и «Закон и порядок» обнаружили полицейские после обращения Светланы Ивановой — подруги семьи Михайлина, которая долгое время не могла выйти с ним на связь. Кроме того, ни он, ни его 69-летняя мать не открывали дверь, поэтому оперативникам пришлось ее вскрыть.

«Прибывшие на место медики предварительно установили, что мужчина скончался от естественных причин. Каких-либо следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Порядок в квартире также нарушен не был», — заявил источник в правоохранительных органах. Он добавил, что тело нашли примерно через семь-десять дней после смерти.

По факту случившегося проводится проверка. Точную причину смерти Михайлина установят после проведения медицинской экспертизы.

29 июля стало известно, что актера сериала «Штрафбат» Игоря Регнера нашли дома избитым в предсмертном состоянии. 56-летний артист находится в реанимации. Его госпитализировали с многочисленными переломами и травмами. Их Регнер получил еще 17 июля, за неделю до посещения медиков.