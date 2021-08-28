Умер актер сериалов «Тайны следствия» и «Ментовские войны»

Народный артист РСФСР, актер из сериалов «Тайны следствия» и «Ментовские войны», Роман Громадский умер на 81-м году жизни, сообщает РЕН ТВ. Информацию о смерти подтвердил сын знаменитости.

По его словам, Громадский скончался от инсульта.

Актер играл в кино и театре. Его дебют в кино состоялся в 1966 году — тогда он исполнил главную роль в фильме Георгия Овчаренко «Снег среди лета». Также артиста можно было увидеть в фильмах «Блокада», «Сонька — Золотая ручка», «Человек меняет кожу», «Двое из ларца», «Открытая книга» и других. Громадский также снимался в сериалах. Например, в «Тайнах следствия» и «Ментовских войнах».

Громадский известен по ролям в таких спектаклях, как «Разгром», «По ком звонит колокол», «C любимыми не расставайтесь», «Фауст», «Вся его жизнь», «Деньги для Марии», «Кентавры».

В начале августа умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков, снявшийся в сериале «Морские дьяволы». Актеру был 71 год. Коллега актера по работе на киностудии «Ленфильм» Ирина Тарасова сообщила, что Рудаков заразился коронавирусом и скончался от последствий болезни. Сын актера, в свою очередь, рассказал, что Рудаков умер от остановки сердца.

