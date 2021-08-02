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Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков

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Фото: Киностудия «Ленфильм»

Заслуженный артист России Анатолий Рудаков, снявшийся в сериале «Морские дьяволы», умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает газета «Известия» в своем Telegram-канале в понедельник, 2 августа.

Актеру был 71 год. Дата и место прощания с ним пока не раскрываются.

Анатолий Рудаков также снялся в сериалах «Опера. Хроники убойного отдела», «Улицы разбитых фонарей», «Вызов», «Агент национальной безопасности», «В поисках капитана Гранта» и «Конь Белый». Помимо этого он появился в фильмах «Сержант милиции», «Я служу на границе»,« Трое в лодке, не считая собаки», «Питер Пэн», «Жизнь Клима Самгина», «Шерлок Холмс» и «Елки 1914». Звание заслуженного артиста Рудаков получил в 1996 году.

15 июля стало известно о смерти актера и музыканта Петра Мамонова. Ему было 70 лет, последние две недели своей жизни артист находился в больнице из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

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