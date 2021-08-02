Названа причина смерти заслуженного артиста России Рудакова

Сын заслуженного артиста России Анатолия Рудакова назвал причину смерти актера, сообщает РИА Новости.

Сын актера рассказал, что Рудаков скончался от остановки сердца. При этом ранее коллега артиста по работе на киностудии «Ленфильм» Ирина Тарасова написала в своем Facebook, что он болел коронавирусом и скончался от последствий болезни.

«Неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился», – рассказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что Анатолий Рудаков, снявшийся в сериале «Морские дьяволы», умер в возрасте 71 года. Дата и место прощания с ним пока неизвестны.

Актер также сыграл в сериалах «Опера. Хроники убойного отдела», «Улицы разбитых фонарей», «Вызов», «Агент национальной безопасности», «В поисках капитана Гранта» и «Конь Белый». Помимо этого он появился в фильмах «Сержант милиции», «Я служу на границе»,« Трое в лодке, не считая собаки», «Питер Пэн», «Жизнь Клима Самгина», «Шерлок Холмс» и «Елки 1914». Звание заслуженного артиста Рудакову присвоили в 1996 году.