Российский каскадер назвал Болдуина обдолбанным из-за стрельбы на киноплощадке

Президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков осудил американского актера Алека Болдуина за стрельбу на съемочной площадке вестерна «Ржавчина», в ходе которой погибла кинооператор и был тяжело ранен режиссер фильма. Слова Иншакова приводит News.ru.

Глава российской гильдии каскадеров отметил, что за безопасностью на киноплощадке, где используют огнестрельное оружие, должен внимательно следить пиротехнический цех. «Сотрудники этого цеха всегда готовят оружие заранее, проверяют-перепроверяют, какие в нем патроны. И выдают актеру или каскадеру только непосредственно перед тем, как режиссер даст команду "Мотор!"» — заявил Иншаков.

Специалист отдельно подчеркнул, что во время съемок оружие не должно находится без присмотра. Он также задал ряд вопросов организаторам кинопроцесса, цеху, который готовил бутафорию и к самому Болдуину.

«Он что, дурак? Или идиот? Схватил оружие и решил похулиганить с надеждой, что там холостые патроны? Зачем? Может быть, он был обдолбанный? Я так понимаю, все случилось даже не в момент съемок. Зачем ты берешь оружие и начинаешь стрелять? Это же просто маразм!» — возмутился Иншаков.

Ранее стало известно, что во время съемки одной из сцен «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми пулями. Осколки боевого патрона ранили постановщика фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, позже она скончалась. Полиция пока не выдвинула в отношении Болдуина обвинений.