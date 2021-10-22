Алека Болдуина заметили плачущим после смертельного инцидента на съемках

Журналисты заметили американского актера Алека Болдуина плачущим после смертельного инцидента на съемочной площадке вестерна «Ржавчина», в результате которого погибла оператор и пострадал режиссер. Об этом сообщает Fox News.

63-летний актер выстрелил из бутафорского пистолета во время съемок сцены. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако пуля или ее осколки задели двух человек, оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Болдуин был допрошен полицией, обвинения в отношении актера пока не выдвинуты.

Ранее сообщалось, что в сети появилось первое фото Болдуина после убийства оператора. На снимке видно, как артист разговаривает по телефону после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

42-летнюю уроженку Украины Галину Хатчинс в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения. Джоэл Сауса жив, он находится в критическом состоянии, у него повреждена ключица.