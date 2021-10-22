Раскрыта реакция съемочной группы «Ржавчины» на убийство Болдуином оператора

Продюсерская компания Rust Movies Productions LLC опубликовала реакцию на смертельный инцидент во время съемок фильма «Ржавчина», где актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Текст сообщения раскрыл Deadline.

«Весь актерский состав и съемочная группа потрясены сегодняшней трагедией», — заявили представители компании.

Продюсеры подчеркнули, что производство фильма остановлено на неопределенный период. Отмечается, что сотрудники компании оказывают полное содействие расследованию, которое проводит полиция. Членам съемочной группы обеспечат помощь психологов.

Ранее стало известно, что на съемочной площадке «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако пуля разлетелась, и ее осколки ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения. Джоэл Сауса жив, он находится в критическом состоянии, у него повреждена ключица. Болдуин был допрошен полицией округа Санта-Фе, обвинения в отношении актера пока не выдвинуты.