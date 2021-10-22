Раскрыты подробности состояния раненного Болдуином режиссера

Режиссер Джоэл Соуса, раненный актером Алеком Болдуином из бутафорского пистолета во время съемок фильма «Ржавчина», выписан из больницы. Подробности его состояния одна из актрис картины Фрэнсис Фишер раскрыла в Twitter.

Фишер поправила другую пользовательницу соцсети, написавшую, что Соуса якобы лежит в реанимации. «Это неверно. Наш режиссер Джоэл Соуса не в больнице», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Соуса находится в критическом состоянии. У него была повреждена ключица.

Во время съемки одной из сцен «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Осколки пули ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. Последняя была доставлена в больницу в критическом состоянии, позже она скончалась. Полиция пока не выдвинула в отношении Болдуина обвинений.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «Лентой.ру» назвал человека, который, вероятно, понесет ответственность за произошедшее. «Конечно, здесь вина не на актере, а, скорее, на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено, и каким образом. Обычно такими расследованиями занимаются страховые компании. Наказание должен понести виновный, и судя по информации, которая есть в СМИ, это не Алек Болдуин», — объяснил Добровинский.