Раненный Болдуином режиссер прокомментировал убийство оператора

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуса, который был ранен на съемочной площадке в результате несчастного случая с участием актера Алека Болдуина, прокомментировал гибель оператора Галины Хатчинс. Об этом пишет Deadline.

По словам Соусы, он был опустошен потерей своего друга и коллеги. Режиссер отметил, что она была очень доброй, энергичной и невероятно талантливой женщиной, которая «боролась за каждый дюйм». Он также добавил, что сейчас думает о семье Хатчинс в «это самое трудное время».

Ранее Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени кинооператора Галины Хатчинс. В институте отметили, что лишь одними словами нельзя описать потерю столь дорогого для сообщества AFI человека.

Во время одной из сцен съемок вестерна звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был иметь холостые патроны. Из-за этого погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.

