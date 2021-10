Отвечавшая за оружие на съемках «Ржавчины» женщина оказалась новичком

Американка Ханна Рид, отвечавшая за оружие Алека Болдуина на съемках фильма «Ржавчина», оказалась новичком в этой профессии. Об этом сообщает TMZ.

В сентябре Рид приняла участие в подкасте «Голос Запада», в котором рассказывала о своей работе. По ее словам, она впервые поработала ответственной за оружие на съемках фильма The Old Way («Старый путь») с Николасом Кейджем, завершившихся недавно. «Я очень переживала из-за этой работы и чуть не отказалась от нее, потому что думала, что не готова. Но все прошло гладко», — рассказала она.

Отмечается, что Телл Рид, отец женщины, ранее работал оружейником на съемках фильмов «Джанго освобожденный» и «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино.

Во время одной из сцен вестерна звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был иметь холостые патроны. Из-за этого погибла оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуса. Позже стало известно, что актер глубоко опечален этим событием. Он уточнил, что сотрудничает со следствием.