Белый дом прокомментировал смертельный инцидент с Болдуином

Администрация США прокомментировала смертельный инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера на съемках вестерна «Ржавчина», сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала произошедшее на съемках трагедией и выразила соболезнования близким жертв.

«Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями жертв», — подчеркнула она на брифинге.

Ранее Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках. Он заявил, что сотрудничает с полицейским расследованием, чтобы установить обстоятельства, а также поддерживает связь с семьей погибшего режиссера. «У меня нет слов, чтобы выразить свое потрясение и печаль», — отметил Болдуин.

В ходе съемок одного из эпизодов «Ржавчины» 22 октября Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Осколки пули ранили режиссера ленты Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице. Правоохранители пока не выдвинули в отношении Болдуина обвинения.