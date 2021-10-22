Появилось видео с места трагедии на съемках фильма в США

Появилось видео с места трагедии в США, где во время съемок фильма погибла оператор

Появилось видео с места трагедии в США, где во время съемок фильма «Ржавчина» погибла оператор картины и был ранен режиссер. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видна съмочная площадка вестерна в американском штате Нью-Мексико. Место проишествия оцеплено полицейскими машинами.

Накануне стало известно, что смертельный выстрел совершил известный актер Алек Болдуин. Он стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины Джоэл Сауза и 42-летняя оператор Алина Хатчинс.