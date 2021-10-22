Пожизненно осужденного американского миллионера обвинили еще в одном убийстве

Американского миллионера Роберта Дерста (Robert Durst), осужденного пожизненно за убийство 21-летней давности, обвинили еще в одном преступлении. Об этом сообщает Associated Press (AP).

19 октября в городской суд Льюисборо, штат Нью-Йорк, поступило дело об убийстве Кэти Дерст (Kathie Durst), жены 78-летнего магната, пропавшей в 1982 году. Правоохранительные органы считают, что преступление совершил Роберт Дерст. Прокуратура округа Вестчестер отказалась от комментариев по этому поводу.

Источник агентства на условиях анонимности рассказал, что коллегия присяжных сформирована и уже заслушивает показания свидетелей. Ожидается, что судебный процесс займет несколько недель, показания должны дать родственники и друзья погибшей.

Ранее в октябре суд Лос-Анджелеса приговорил Дерста к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение за убийство 21-летней давности. Бизнесмена с состоянием 100 миллионов долларов признали виновным в убийстве его близкой знакомой Сьюзан Берман в 2001 году. Женщину обнаружили с огнестрельным ранением в голову в ее доме незадолго до того, как она должна была дать показания полицейским по делу об исчезновении жены бизнесмена. Сам Дерст долгие годы утверждал, что не знает, что случилось с его супругой и кто убил Берман.

Одним из доказательств его вины стала фраза, оброненная миллионером во время съемок документального сериала телеканала HBO «Тайны миллиардера. Жизнь и смерти Роберта Дерста» (The Jinx). В перерыве бизнесмен отошел в туалет, где произнес несколько фраз: «Ну вот ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно». В это время на нем был работающий микрофон и признание было записано.