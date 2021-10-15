Американский миллионер получил пожизненный срок за убийство 21-летней давности

Суд Лос-Анджелеса приговорил американского миллионера Роберта Дерста (Robert Durst) к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение за убийство 21-летней давности. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ранее команда защиты подала ходатайство о новом судебном разбирательстве, однако судья Марк Уиндхэм отклонил его. Дерст присутствовал на слушании, сидя в инвалидном кресле и одетый в тюремную униформу.

17 сентября коллегия присяжных признала 78-летнего магната в сфере недвижимости с состоянием в 100 миллионов долларов виновным в убийстве его близкой знакомой Сьюзан Берман в 2001 году. Женщину обнаружили с огнестрельным ранением в голову в ее доме незадолго до того, как она должна была дать показания полицейским по делу об исчезновении жены бизнесмена.