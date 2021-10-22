Пытавшие мирных жителей военные из Британии избежали наказания

Британские военнослужащие, служившие в Ираке с 2003-го по 2009 год, избежали наказания за целый ряд преступлений против человечности. Солдат обвиняли в массовых пытках, избиениях и похищениях, однако следователи Великобритании закрыли все уголовные дела и не привлекли ни одного военнослужащего к ответственности. Об этом пишет Middle East Monitor.

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Ни одно из 1291 дела не закончилось судебными преследованиями или тюремными сроками. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что некоторые обвинения были справедливы, однако большей части из них не нашлось доказательств.

Граждане Ирака и международные правозащитники обвиняют британских солдат в произвольных задержаниях «подозрительных лиц» — как правило, простых мирных жителей Ирака — и применении к ним физических и моральных пыток.

Общее число нарушений прав человека, по утверждениям заявителей, превышало 1300, в 280 случаях они привели к смерти потерпевших.