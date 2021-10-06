Раскрыто число работающих в Африке российских военных

В Центральноафриканской республике (ЦАР) сейчас находятся 1135 военных инструкторов из России. Их точное число раскрыл гендиректор «Содружества офицеров за международную безопасность» Александр Иванов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что военные оказывают услуги по военной подготовке в африканской стране. Большинство россиян, работающих в ЦАР, занимают должности в «Содружестве офицеров за международную безопасность». Кроме того, несколько русских работают в местных охранных компаниях, однако никто из граждан РФ не является наемником, утверждает гендиректор.

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Сроки службы инструкторов определены контрактом, который регулярно обновляется. «Правительство [ЦАР] нацелено на расширение сотрудничества», — добавил Иванов.

В июне американский телеканал CNN опубликовал расследование, проведенное совместно с независимой расследовательской группой The Sentry («Часовой»), информирующей о военных преступлениях со ссылкой на закрытые документы ООН. Россиян и предполагаемых сирийских наемников, действующих на стороне военных ЦАР, обвинили в целом перечне убийств мирных жителей, не принимавших участия в боевых действиях.

Министерство иностранных дел России назвало упомянутую статью «пропагандистским залпом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг связь российских военнослужащих с преступлениями в Центральноафриканской республике.