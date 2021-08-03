Обученные россиянами военные ЦАР хором поздравили десантников с Днем ВДВ

Военнослужащие армии Центральноафриканской Республики (ЦАР), которых обучают военные инструкторы из России, поздравили российских десантников с Днем ВДВ, который отмечался 2 августа. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

В ролике слышно, как голос за кадром начинает кричалку «За ВДВ!» на русском языке, а африканские военные хором продолжают ее. При этом они потрясают кулаками в воздухе.

Где именно было снято видео, не уточняется.

В конце марта сообщалось, что Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) за два месяца смогли отбить у боевиков около 30 городов при поддержке военных инструкторов из России. Отмечалось, что в большинстве случаев российские инструкторы играют роль мотиваторов для военных ЦАР, которые борются с повстанцами.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями FACA.