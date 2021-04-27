«Весьма серьезного» двойника Зюганова заметили среди российских наемников в ЦАР

В сети появились фотографии, на которых запечатлен один из бойцов российской частной военной компании (ЧВК), работающий в службе безопасности премьер-министра Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фирмина Нгребаду. Снимки опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Весьма серьезный представитель российской ЧВК», — отмечается в подписи к фото мужчины в одежде камуфляжной расцветки.

Telegram-канал «Канал специального назначения» в аналогичной публикации обратил внимание, что запечатленный на снимке мужчина, часть лица которого скрыта, практически является двойником лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В конце марта сообщалось, что Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) за два месяца смогли отбить у боевиков порядка 30 городов при поддержке военных инструкторов из России. Отмечалось, что в большинстве случаев российские инструкторы играют роль мотиваторов для военных ЦАР, которые борются с повстанцами.

Позже также стало известно, что на территорию ЦАР из Судана вошел конвой с российскими наемниками, включающий около 42 единиц военной и гражданской техники. Как сообщали источники из местных служб безопасности, бойцы ЧВК направились в зону аэродрома Абакава, где они якобы планировали развернуть свою базу для дальнейшего использования.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями FACA.