Путина в красном кимоно заметили на афишах в ЦАР

Федерация по самбо Центральноафриканской Республики (ЦАР) захотела привлечь внимание к чемпионату страны по данному виду единоборств афишами с фотографией президента России Владимира Путина. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил РИА Новости глава организации Кевин Сирил Мобили-игнава.

Фото российского лидера, на котором он запечатлен в красном кимоно, заметили на афишах мероприятия, стартующего 8 мая. По словам Мобили-игнавы, выбор в пользу подобного дизайна был обусловлен желанием федерации подчеркнуть «русские корни» данного вида спорта и таким образом поспособствовать укреплению отношений между ЦАР и Россией.

«Мы благодарим Россию через ее президента и рассказываем [нашей] молодежи о том, кто такой Путин — воин который нас не бросает», — пояснил глава федерации ЦАР.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, он мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2006-м он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. Имеет черный пояс по карате.

В 2017 году российский лидер на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи признался, что двумя его любимыми силовыми приемами являются бросок через спину и передняя подножка.