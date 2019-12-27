Глава Федерации дзюдо Японии оценил физическую форму Путина

Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита оценил физическую форму президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Ямасита сказал, что никогда не рассматривал Путина как соперника по дзюдо. «Он же не только дзюдо занимается. В последнее время занимается хоккеем, плаванием, горными лыжами. Он очень натренирован. Я никогда не думал о том, чтобы победить его в дзюдо. Я бы не хотел с ним драться! Я хочу дружить», — отметил он.

В сентябре Путин рассказал о пользе дзюдо. По его словам, единоборства воспитывают в человеке силу воли, уважение к окружающим, выдержку и умение держать удар.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звание мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006-м он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. Имеет черный пояс по карате.

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