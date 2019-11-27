Путин восхитился дзюдоистом-богатырем

Президент России Владимир Путин похвалил форму воспитанника петербургского клуба дзюдо «Турбостроитель», в котором занимался сам на протяжении многих лет. Видео, снятое во время визита российского лидера в родной клуб, в среду, 27 ноября, публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Главе государства представили спортсменов, готовящихся на базе клуба к отбору на Олимпийские игры. «Антош, покажись нам», — обратился к одному из них представитель клуба, указав президенту на крупного атлета, выступающего в тяжеловесной категории.

«На блокадника не похож», — отметил Путин с одобрением и улыбнулся.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звание мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006-м он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.

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