Раскрыт секрет кимоно Путина

Основатель таджикской компании Firuz Музаффар Искандаров раскрыл секрет кимоно президента России Владимира Путина. Его слова приводит Asia-Plus.

Производитель кимоно рассказал, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил его в честь дня рождения Путина в 2012 году. «Нам поручили сшить кимоно специально для Путина. Сказали размер и другие параметры, и мы сшили кимоно за сутки», — рассказал Искандеров.

В феврале 2019 года глава России появился в указанном кимоно на тренировке с дзюдоистами в Сочи, что стало неожиданностью для главы бренда.

«Это честь не только для нашей компании, но и всего Таджикистана. В ту ночь поступило много звонков из разных уголков мира — из Америки, Италии, стран СНГ и других — некоторые просто поздравили нас, другие заказывали», — поделился он.

Искандаров заявил, что сейчас в России кимоно от таджикской марки Firuz продается как «кимоно Владимира Путина». Стоимость вещи на сайте бренда варьируется от 1880 до 3580 рублей, а на его главной странице опубликованы фото президента Путина.

В феврале стал известен бренд пуховика Владимира Путина на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Президента запечатлели в красной куртке с мехом на капюшоне. На официальном сайте RedFox модель пуховика отсутствует, однако стоимость похожей куртки со скидкой составляет 14 950 рублей (ее первоначальная цена — 29 900 рублей).

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