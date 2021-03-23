Российские военные инструкторы помогли отбить 30 городов в ЦАР

Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) за два месяца смогли отбить у боевиков порядка 30 городов при поддержке военных инструкторов из России. Успехи российских специалистов в стране раскрыл в беседе с РИА Новости гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По его словам, в большинстве случаев российские инструкторы играют роль мотиваторов для военных ЦАР, которые борются с повстанцами. Кроме того, они обеспечивают безопасность передвижения конвоев по коридору Белоко — Банги, по которому города страны снабжают продуктами и предметами первой необходимости.

Как отметил Иванов, в настоящее время на севере ЦАР все еще остаются города, которые находятся под контролем боевиков. При этом в ряде случаев повстанцы сдают их без боя при приближении центральноафриканской армии, сопровождаемой союзниками из России и Руанды. В частности, подобная ситуация сложилась в городе Мобейи на юге страны: боевики начали покидать свои позиции после того, как правительственные войска с иностранными инструкторами заняли населенный пункт Алиндао в нескольких километрах от Мобейи.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями FACA.