В МИД России призвали США сгладить последствия присутствия в Афганистане

У Вашингтона есть возможность сгладить пагубные последствия двадцатилетнего присутствия американских войск на афганской территории. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает РИА Новости.

«Полагаем, у США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению», — подчеркнул дипломат. Он призвал американскую сторону взять ответственность за свои действия и предоставить гумпомощь афганским гражданам.

По словам Кабулова, масштабы военных преступлений США и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать. Он отметил, что Москва сочла правильным признание Пентагоном ошибочности решения о нанесении авиаудара в Кабуле 29 августа, унесшего жизни мирных граждан.

16 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заключила, что ответственность за ситуацию в Афганистане в первую очередь несут США и страны международной коалиции. Она призвала Запад и Соединенные Штаты взять на себя основную долю расходов за восстановление страны.

Атака американского беспилотника на начиненный взрывчаткой автомобиль в Кабуле произошла 29 августа. По данным американской стороны, в результате атаки были ликвидированы два террориста «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Позже телеканал Al Jazeera сообщил, что всего погибли 12 человек, находившихся рядом с машиной, шестеро из них — дети.