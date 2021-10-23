Стали известны детали показаний по делу об убийстве оператора Болдуином

Ассистент режиссера фильма «Ржавчина» заверил голливудского актера Алека Болдуина, что в пистолете, из которого артист случайно застрелил человека, нет боевых патронов, пишет The New York Times со ссылкой на детали показаний.

В материалах по делу об убийстве, которые записал детектив, говорится, что ассистент режиссера не знал о боевых патронах внутри оружия. Перед началом съемок эпизода участник съемочной группы заявил Болдуину, что оружие безопасно.

Во время одной из сцен вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был иметь холостые патроны. Из-за этого погибла оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуса. Позже стало известно, что актер глубоко опечален этим событием. Он уточнил, что сотрудничает со следствием. В субботу и воскресенье полицейские осмотрят место, где проходили съемки. Они подробно изучат ранчо Bonanza Creek Ranch. Никаких обвинений актеру пока не выдвинули.