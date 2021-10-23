Раскрыты подробности расследования убийства оператора Болдуином

Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма «Ржавчина» (Rust) с актером Алеком Болдуином, рассказал представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос, пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос, дал ли офис шерифа согласие на осмотр ранчо Bonanza Creek Ranch, где актер случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. «Да, все верно», — раскрыл подробности расследования источник. Место убийства будет тщательно изучено в течение выходных, 23 и 24 октября. Из-за «деликатного характера инцидента» никаких заявлений и пресс-конференций не ожидается.

В пятницу, 22 октября, артист заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании происшествия со стрельбой. Он уточнил, что испытывает потрясение и печаль по поводу гибели и травмирования людей. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами. Оружие и прочую бутафорию для съемок готовили местные сотрудники из Нью-Мексико.