Американский актер и продюсер Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает Daily Mail.

В сети появились снимки, на которых артист и семья погибшей выходят из отеля в городе Санта-Фе. На одной из фотографий Болдуин обнимает мужа оператора Мэтью Хатчинса, рядом с ними находится его девятилетний сын Андрос.

Как рассказал источник People, после инцидента на съемках фильма «Ржавчина» 63-летний актер приостановил все свои проекты, а в первые часы после случившегося он «был безутешен и находился в истерике». «Все знают, что это был несчастный случай, но он абсолютно опустошен», — отметил собеседник издания.

Во время одной из сцен съемок вестерна «Ржавчина» звезда картины Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.

Известно, что шестеро членов съемочной группы вестерна «Ржавчина» бойкотировали работу над фильмом за несколько часов до смертельного инцидента. Кинематографисты покинули площадку в знак протеста против удлиненного рабочего дня, долгого пути на работу и задержек в выплате зарплаты. За неделю до инцидента один из операторов пожаловался на плохое обеспечение безопасности, связанное с использованием оружия на съемках.