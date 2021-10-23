Съемочная группа «Ржавчины» бойкотировала работу перед убийством на площадке

Шестеро членов съемочной группы вестерна «Ржавчина» бойкотировали работу над фильмом за несколько часов до смертельного инцидента с участием актера Алека Болдуина. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Кинематографисты покинули площадку в знак протеста против удлиненного рабочего дня, долгого пути на работу и задержке в выплате зарплаты. Источник рассказал журналистам, что за неделю до инцидента один из операторов пожаловался на плохое обеспечение безопасности, связанное с использованием оружия на съемках. Три члена съемочной группы заявляли о неудовлетворительном состоянии бутафорского оружия, которое ранее дважды разряжалось самостоятельно.

Отмечается, что до случайного убийства оператора Болдуином на съемках «Ржавчины» произошли три инцидента, связанные с бутафорским оружием. Один из членов съемочной группы сообщил об этом директору картины, назвав ситуацию на площадке «супер небезопасной».

Ранее стало известно, что американка Ханна Рид, отвечавшая за оружие Алека Болдуина на съемках «Ржавчины», была новичком в этой профессии.

Во время одной из сцен вестерна звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был иметь холостые патроны. Из-за этого погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса. Актер уточнил, что сотрудничает со следствием.