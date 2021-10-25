Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве на съемках

Жена Болдуина Хилария после ЧП на съемках заявила, что шокирована происшествием

Супруга американского актера Алека Болдуина, который по случайности застрелил на съемочной площадке оператора и ранил режиссера, Хилария впервые высказалась о ЧП, написав в своем Instagram пост, в котором выразила поддержку мужу и заявила, что шокирована данным происшествием.

«Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито», — сообщила жена артиста.

Ранее стало известно, что сын бывшего президента США Дональда Трампа, предприниматель Дональд Трамп-младший, начал продавать футболки с напоминанием о случайном убийстве Алека Болдуина в результате несчастного случая на съемках.

22 октября стало известно, что во время одной из сцен съемок вестерна «Ржавчина» звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.