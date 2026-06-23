Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 23 июня 2026Мир

В России указали на смену риторики Германии в отношении конфликта

Политолог Безпалько: Власти ФРГ сменили риторику по теме конфликта РФ и Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Руководство Германии меняет риторику в теме конфликта между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с газетой «Царьград» заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, если раньше канцлер Германии Фридрих Мерц уверенно заявлял, что Россия непременно проиграет, то теперь он говорит так: «Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну». «Уверенность начинает колебаться. <...> Единственное, что может привести их сейчас в эйфорию, — это уверенность в том, что [президент США Дональд] Трамп объединится с европейскими странами и начнет оказывать давление на Россию», — добавил эксперт.

Также он указал на разную позицию европейских стран. «Потому что позиция Италии, например, существенно отличается от позиции Германии. А позиция США носит двойственный характер. Они оружие продают Европейскому союзу, но безвозмездно передавать оружие Украине перестали», — пояснил Безпалько.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) произошла пересменка ролей у западных стран в вопросе Украины. По его словам, сначала главной силой, оказывающей политическую военную помощь Киеву, была администрация бывшего президента США Джо Байдена, однако при Трампе Вашингтон предпринимал посреднические усилия, поэтому европейцам «пришлось взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Стало известно о планах народного артиста Ножкина посетить Курск незадолго до смерти

    В МИД России сделали заявление о переговорах с ЕС

    Бывший волейболист сборной России пригрозил жене расправой

    Путин напомнил о миссии участников СВО

    Зеленский отказался ехать в Польшу из-за конфликта с Варшавой

    Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

    Пассажир московского метро достал пистолет после неосторожного движения женщины

    Путин назвал главную составляющую успеха СВО

    В России указали на смену риторики Германии в отношении конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok