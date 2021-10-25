Сын Трампа выпустил одежду в отместку Болдуину за смертельный выстрел

Сын бывшего президента США Дональда Трампа, предприниматель Дональд Трамп-младший, начал продавать футболки с напоминанием о смертельном выстреле актера Алека Болдуина в результате несчастного случая. Об этом сообщает Insider.

На сайте интернет-магазина бизнесмена, где он продает свой собственный мерч, появились футболки и худи с надписью guns don't kill people, Alec Baldwin kills people («пушки не убивают людей, Алек Болдуин — вот кто убивает»). Стоимость одежды, которая выпущена в черном, синем, сером и хаки цветах, составляет от 28 до 40 долларов соответственно (от 1950 до 2790 рублей).

Журналисты издания предполагают, что Трамп-младший решил выпустить данный мерч в отместку Болдуину, который негативно относится к членам его семьи. Актер является сторонником демократической партии, он неоднократно называл бывшего президента США психом и пародировал его в шоу Saturday Night Live. Помимо этого Болдуин высказывался о том, что нужно ограничить продажу оружия в США.

22 октября стало известно, что во время одной из сцен съемок вестерна «Ржавчина» звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.