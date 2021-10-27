Продюсеры начали собственное расследование смерти на съемках фильма с Болдуином

Продюсеры фильма «Ржавчина» начали собственное расследование смерти оператора Галины Хатчинс, которая была убита на съемках. Об этом сообщает Deadline.

Актерам и другим членам съемочной группы было направлено письмо, в котором говорится, что для разбирательства наняли команду юристов из компании Jenner & Block. В обращении отмечается, что специалисты сами будут решать, с кем из участников проекта проводить интервью и какие выводы делать по итогам расследования. Кроме того, продюсеры киноленты заявили о готовности сотрудничать с властями.

Ранее стало известно, что в США могут выдвинуть уголовные обвинения против актера Алека Болдуина и съемочной группы фильма «Ржавчина» после инцидента с выстрелом на съемках. «Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все сценарии, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении», — заявила Мэри Кармак-Альтвайс, прокурор округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, и был ранен режиссер Джоэл Соуса.