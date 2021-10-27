На съемочной площадке фильма c Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны

На съемочной площадке фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны. Об этом сообщает CBS.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что полиция также обнаружила пулю, которой была убита оператор Галина Хатчинс. Все найденные улики будут отправлены в ФБР для дальнейшего анализа. Окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвис отметила, что еще слишком рано выдвигать обвинения в стрельбе.

Ранее в среду стало известно, что продюсеры фильма начали собственное расследование смерти Хатчинс. Для этого они привлекли команду адвокатов, которая в ближайшее время будет проводить беседы с участниками съемочного процесса.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, и был ранен режиссер Джоэл Соуса.