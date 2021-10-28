Раскрыты имена заряжавших пистолет Болдуина перед убийством

Оружие для голливудского актера Алека Болдуина (Alec Baldwin), из которого он по ошибке застрелил женщину, заряжали оружейник Ханна Гутьеррес-Рид (Hannah Gutierrez-Reed) и помощник режиссера Дэйв Холлс (Dave Halls), пишет Los Angeles Times.

Журналисты раскрыли имена передавших заряженный пистолет Болдуину перед убийством на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) в Нью-Мексико. Выяснилось, что звезде оружие отдал Холлс, он уточнил: оно «холодное», то есть заряжено кинематографическими патронами. Только после того как Болдуин убил 42-летнюю Галину Хатчинс (Galina Hutchins) и ранил режиссера Джоэла Соузу (Joela Souza), съемочная группа узнала, что в пистолете были боевые патроны.

22 октября стало известно, что во время съемки одной из сцен вестерна американский актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Из-за этого в США могут выдвинуть уголовные обвинения против Болдуина и съемочной группы.