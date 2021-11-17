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Брат Алека Болдуина высказался в его защиту после смерти оператора на съемках

Дэниел Болдуин заявил о невиновности своего брата в смерти на площадке фильма «Ржавчина»
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Дэниел Болдуин
Дэниел Болдуин
Фото: Faye Sadou / AdMedia / Globallookpress.com

Дэниел Болдуин заявил о невиновности своего брата Алека Болдуина после смерти оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Deadline.

«Помните, что актеры — идиоты. Они здесь, чтобы играть. Протоколы, которые были обнародованы, освобождают Алека от какой-либо ответственности», — высказался в защиту артиста его родственник.

Он предположил, что Алека Болдуина жестко критикуют в том числе за его политические взгляды — ранее актер активно выступал против бывшего президента США Дональда Трампа. «Это то, с чем он сталкивается, потому что он самоуверен, у него умная голова и действительно твердые взгляды на определенные вещи», — считает Дэниел Болдуин.

22 октября стало известно, что в ходе съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако патроны оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер ленты Джоэл Соуса.

После трагического инцидента в США потребовали запретить настоящее оружие на съемочных площадках. Эту инициативу поддержали 214 представителей голливудского кинематографа, которые считают, что все виды реального огнестрельного оружия в ходе производственного процесса должны быть под запретом. Авторы открытого письма подчеркнули, что больше не намереваются подвергать смертельной опасности себя и других членов команды, когда вместо настоящего вооружения можно использовать бутафорию или визуальные эффекты.

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