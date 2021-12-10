Европейские банкиры выписали себе рекордные премии

Топ-менеджеры и консультанты европейских инвестбанков выписали себе в 2021 году рекордные за последние шесть лет премии, пишет Bloomberg.

По данным издания, за первые девять месяцев 2021 года сотрудники ведущих европейских инвестбанков получили больше премий, чем за весь прошлый год. Речь в основном идет о сотрудниках, чей заработок формируется за счет участия в доходе банка от конкретных проектов и сделок, которые он обслуживает.

Однако доходы выросли и у сотрудников с фиксированным заработком. Кроме того, многие из них рассчитывают на повышенные бонусы из-за того, что в прошлом году национальные и европейские регуляторы рекомендовали банковскому сектору отказаться от вознаграждений.

Большинство европейских банков в последние месяцы сделали упор на инвестиционных подразделениях, занимающихся торговлей на фондовом рынке и андеррайтингом при размещении ценных бумаг на биржах, поскольку именно они приносят основную прибыль.

