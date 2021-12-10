Названо число потерявших путевки из-за пандемии россиян в 2021 году

Российские туроператоры не смогли компенсировать до конца 2021 года потерянные из-за пандемии путевки более чем 200 тысячам отечественных туристов. Такое число назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, из-за ограничений во множестве стран туроператоры не смогли предоставить равнозначные туры россиянам или вернуть им уплаченные средства, так как они «зависли» у принимающих компаний за рубежом.

Отмечается, что более 40 процентов подобных туров было приобретено в страны Европы — первое место по объемам заявок у Италии, второе — у Чехии, третье — у Испании. Следом идут Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Финляндия и государства Скандинавии.

Около 27 процентов туров приходятся на страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Шри-Ланка) и Ближнего Востока (Израиль, Катар), 18 процентов — Греция и Кипр, около 9 процентов — к открытым для туристов Турции, ОАЭ, и Мальдивам. Еще 6 процентов составили морские круизы (в основном по Европе).

По данным АТОР, средняя стоимость туров с учетом частичных оплат по раннему бронированию составляет около 46-62 тысяч рублей за одну заявку. Отмечается, что в каждой заявке было в среднем три человека.

Сообщается, что туроператоры-члены АТОР направили открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили продлить отсрочку по исполнению своих обязательств по турам. Инициативу поддержали в Ростуризме и Комитете по туризму Государственной Думы.

Ранее в декабре россиянам раскрыли лучшее время для отпуска в 2022 году. Так, с финансовой точки зрения наиболее выгодно отдыхать в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно брать отпуск в январе (16 рабочих дней) и мае (18 рабочих дней).

