Россиянам раскрыли лучшее время для отпуска в 2022 году

Эксперты раскрыли россиянам лучшее время для отпуска в 2022 году — наиболее выгодно сделать это будет в августе, марте, сентябре и декабре. Информация об этом появилась на портале E1.

Так, по словам специалистов, чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег можно получить. Например, в 2022 году с финансовой точки зрения наиболее выгодно отдыхать в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно брать отпуск в январе (16 рабочих дней) и мае (18 рабочих дней).

«Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе», — объяснила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она отметила, что отпускные считаются по среднему дневному заработку, который делится на календарные, а не рабочие дни. Поэтому стоимость одного дня отпуска меньше, чем стоимость одного рабочего дня.

«Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три средних заработка. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — заявила Нечаева.

С коллегой согласился эксперт по трудовому праву в компании SuperJob Александр Южалин и добавил, что другая ситуация складывается у тех, кто получает не оклад, а часовую тарифную ставку. «Тут плюс-минус разницы не будет, потому что у такого работника стоимость часа от месяца к месяцу не меняется», — пояснил эксперт.

Кроме того, специалисты рассказали, что если цель — продлить отпуск, то лучше всего отдыхать в мае и январе — в те месяцы, где больше всего праздничных дней. «Тут каждый сам определяется что ему важнее: отдохнуть дольше или не потерять в деньгах», — заключил специалист.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли предсказали отечественным путешественникам резкое повышение стоимости отдыха внутри страны в 2022 году. Так, стоимость проживания в Евпатории в 2022 году увеличится на 59 процентов по сравнению с текущим годом, в Москве — на 30 процентов и в Санкт-Петербурге — на 25 процентов.