Россиянам предсказали увеличение стоимости отдыха внутри страны в 2022 году

Tvil.ru: стоимость отдыха в Евпатории в 2022 году увеличится на 59 процентов

Эксперты туристической отрасли предсказали отечественным путешественникам резкое повышение стоимости отдыха внутри страны в 2022 году. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

По данным аналитиков, из-за открытия Египта и ряда других популярных зарубежных направлений в некоторых городах России зафиксировано увеличение цены на жилье для туристов. Так, стоимость проживания в Евпатории в 2022 году увеличится на 59 процентов по сравнению с текущим годом, в Алуште — на 39 процентов, в Ялте — на 35 процентов, в Москве — на 30 процентов и в Санкт-Петербурге — на 25 процентов.

При этом отмечается, что самыми востребованными направлениями для отдыха на данный момент являются Алушта, Севастополь, Симферополь, Феодосия и Ялта, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург и Москва.

Согласно опубликованной статистике, отечественные туристы бронируют жилье для отдыха на будущий год в среднем от четырех до восьми ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.

Ранее в декабре россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий на Новый год. Ими стали Сочи, Стамбул и Крым. Туры в Сочи на десять ночей с перелетом и проживанием в отеле категории две звезды можно купить за 34,3 тысячи рублей на двоих туристов, в Стамбул — за 53,2 тысячи, в Крым — за 60,7 тысячи.

