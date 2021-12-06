Россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий на Новый год

Сочи, Стамбул и Крым стали самыми бюджетными направлениями для путешествий россиян на Новый год. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, туры в Сочи на десять ночей с перелетом в период с 24 по 30 декабря, проживанием в отеле категории две звезды и питанием на базе завтраков можно купить за 34,3 тысячи рублей на двоих путешественников, в Стамбул — за 53,2 тысячи, в Крым — за 60,7 тысячи.

На четвертом месте по доступности названа Армения — стоимость отдыха в республике стартует от 74,3 тысячи рублей на двоих. В путевку включен перелет, проживание в трехзвездочной гостинице и питание на базе завтраков. Пятерку лидеров замыкает Египет — новогодний тур для двух отдыхающих в отеле категории пять звезд с питанием по системе «все включено» обойдется минимум в 82,3 тысячи рублей.

Также выгодными направлениями стали Кипр, Греция, ОАЭ, Узбекистан и Сербия — стоимость путевок варьируется от 83,6 до 134,5 тысячи рублей. Самыми дорогими странами для отдыха на зимние праздники стали Венесуэла, Доминикана и Мексика, куда цены на путевки составляют от 264 до 423,9 тысячи рублей.

В ноябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отметил «взрывной спрос» на зарубежный отдых среди россиян в новогодние праздники. Эксперт уточнил, что спрос на заграничные направления вырос минимум на 30 процентов.