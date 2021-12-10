Пандемия COVID-19 привела к дефициту льготных лекарств для части россиян

Частое использование препаратов от аутоиммунных заболеваний при лечении COVID-19 привело к снижению доступности льготных лекарств для пациентов с ревматоидным артритом. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В связи с дефицитом, возникшим из-за пандемии коронавируса, этой части россиян стало проблематичнее получать по рецептами эти препараты. Теперь им приходится покупать их за свои деньги.

По данным агентства DSM Group, объем продаж 19 препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний за десять месяцев 2021 года увеличился на 22,7 процента, до 2,86 миллиарда рублей. К примеру, продажи лекарств на основе дексаметазона выросли на 54 процента.

У аптек за указанный период на 165 процентов увеличились продажи препарата «Яквинус». Средняя стоимость этого лекарства составляет около 49 тысяч рублей за упаковку.

Издание отмечает, что подобная проблема наблюдается и в других странах. Международная профильная организация EULAR потребовала разумнее распределять лекарства между пациентами с ревматоидным артритом и с коронавирусом.

Ревматоидный артрит — хроническое системное воспалительное аутоиммунное заболевание, которое в первую очередь поражает суставы. Смерть при нем наступает при инфекционных осложнениях или почечной недостаточности. Кроме того, недуг характеризуется высокой инвалидностью, которую имеет около 70 процентов больных.

Ранее в России зарегистрировали препарат «Золгенсма», который используется при лечении смертельной болезни — спинальной мышечной атрофии. Он является самым дорогим лекарством в мире, цена за один укол которого составляет более 150 миллионов рублей.