Роспотребнадзор перечислил отличия течения COVID-19 при омикрон-штамме

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости перечислила отличия течения COVID-19 при омикрон-штамме.

По ее словам, пациенты с омикрон-штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. «Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — сказала специалист.

При этом младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина заявила агентству, что большинство зараженных новым штаммом — это молодые люди в возрасте 20-30 лет. При этом есть вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, заключила она.

Ранее профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин заявил, что России может начаться новый пик эпидемии из-за омикрон-штамма коронавируса. По словам эксперта, омикрон, судя по динамике распространения в Африке и Великобритании, способен достаточно быстро вытеснить дельту.