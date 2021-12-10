Биолог спрогнозировал новый пик эпидемии в России из-за омикрон-штамма

В России может начаться новый пик эпидемии из-за омикрон-штамма коронавируса, заявил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин, пишут «Известия».

По словам эксперта, омикрон, судя по динамике распространения в Африке и Великобритании, способен достаточно быстро вытеснить дельту. Он предположил, что при вспышке нового штамма в России, это будет вопросом нескольких недель или месяцев. «К сожалению, в России читаются геномы меньше чем одного случая из тысячи среди всех инфекций. Поэтому омикрон может уже быть здесь, хотя мы его еще не видим», — добавил он.

Несмотря на то, что сначала рост заболеваемости может казаться медленным, потом он становится лавинообразным, отметил биолог.

«На самом деле это все тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу», — объяснил он. Эксперт напомнил, что дельта сразу после появления в России буквально за один месяц вытеснила в стране все другие варианты COVID-19. «Если у нас будет реализовываться такой же сценарий, какой сейчас в Южной Африке и Великобритании, то у нас будет то же самое», — спрогнозировал он.

Ранее биолог Петр Чумаков назвал омикрон-штамм живой вакциной. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным.